Murat Övüç 'Her şey seks değil' deyip özelini anlattı tarikatla sohbete katılmış
YouTube'da yayımlanan Ertem Şener'in sunduğu Sorgu Oda programına katılan Murat Övüç, eşcinsel olmasından sevgilisine kadar birçok bomba detay anlattı.
Son zamanlarda sosyal medyada oldukça gündem olan Murat Övüç, bu kez Ertem Şener'in 'Sorgu Odası'na konuk oldu ve yaptığı açıklamalarla herkesin ağzını yine açık bıraktı.
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Övüç açıklamasında "Dönemde genç çocukların yaptığı şeyleri yapmıyorduk" dedi. Övüç dine yöneldiği dönemlerle ilgili de samimi açıklamalar yaptı. Övüç, gay olduğunu ilk ne zaman anladığını şöyle anlattı:
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"Ortaokul dönemindeydim. Sırada yan tarafımda oturan bir arkadaşım vardı. Erkekti. O bize geliyordu, ben ona gidiyordum. Ben sürekli onunla ilgileniyordum. O dönemde genç çocukların yaptığı şeyleri yapmıyorduk.''
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''İlk birlikteliğimi 19 yaşımda yaşadım. Ben evlilik de yaşadım. Benim biseksüel miyim ne b.k olduğum belli değil."
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