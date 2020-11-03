Murat Övüç 'Cahil halk' diyerek hakaretler savurdu rezalet paylaşımı tepki çekti
Murat Övüç, İzmir'deki depremin ardından kuaförde saçını boyattığı anları paylaştı. Takipçileri tarafından eleştirilen Övüç, paylaştığı videoda sert sözler sarf etti.
Kimsenin aslında ne iş yaptığını bilmediği, çektiği küfürlü videolar ile fenomen olan ve Instagramda 2.5 milyon kişi tarafından takip edilen Murat Övünç, yine skandal açıklamalarda bulundu.
Murat Övüç, Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki depremin ardından kuaföre gidip saçlarını yaptırdığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Takipçilerinin eleştiri yağmuruna tuttuğu Övüç, video ile yanıt verdi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün takipçilerine hakaret etmesi büyük tepki çekti.
Murat Övüç, "Bu gerizekalı halktan çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk! 'O kadar insan öldü, neden saçını boyatıyorsun' diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz? Allah'ın verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor, dangalaklar!" ifadelerini kullandı.