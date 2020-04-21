Murat Dalkılıç'tan sevgi dolu paylaşım "havada aşk var"
Oyuncu Hande Erçel ile ilişki yaşayan Murat Dalkılıç, karantina günlerini Erçel ile birlikte geçiriyor. Sosyal medyadan paylaşımlarına ise devam ediyor. İşte Dalkılıç'ın sevgi dolu son paylaşımı!
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, corona virüs tedbirleri kapsamında eve kapandı. Dalkılıç, bu süreçte sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
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Murat Dalkılıç son olarak sevgilisi Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yle çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı
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Dalkılıç karelere, "Havada aşk var" notunu düştü.Bu paylaşıma binlerce beğeni gelirken, Erçel de kalp emojisi bırakmayı ihmal etmedi.
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Demet Akalın ise "Seneye hadi inşallah gerçeği senin olsun" mesajını yazması dikkatlerden kaçmadı.
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