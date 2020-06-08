Murat Dalkılıç'ın imdadına Hande Erçel yetişti koronavirüs fena vurdu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı yakıp kavuran koronavirüs salgını, herkesi ekonomik zorluk yaşamaya itti. Bu durumdan ünlü isimler de nasibini aldı. Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç da maddi zorluk çeken isimlerden biri oldu.