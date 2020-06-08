Murat Dalkılıç'ın imdadına Hande Erçel yetişti koronavirüs fena vurdu
Koronavirüs salgını herkesi olduğu gibi ünlü isimleri de maddi zorluğa sokunca Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek vermeye başladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı yakıp kavuran koronavirüs salgını, herkesi ekonomik zorluk yaşamaya itti. Bu durumdan ünlü isimler de nasibini aldı. Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç da maddi zorluk çeken isimlerden biri oldu.
Murat Dalkılıç'ın imdadına ise sevgilisi Hande Erçel yetişti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti.
Hande Erçel, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek.
Öte yandan bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.