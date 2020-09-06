Murat Dalkılıç ve Şeyma Subaşı'ya koronavirüs şoku! Maskesiz eğlenmişlerdi
Ünlü model Şevval Şahin'in partisine katılan birçok ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrendil.
Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a Rumelihisarı’nda kiraladıkları yalıda doğum günü partisi düzenledi. Davete Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler katıldı.
Parti sonrası Aral ve bazı katılımcıların COVID-19 testinin pozitif çıkması o gece yalıda bulunanların panik yaşamasına neden oldu.
Model Şevval Şahin, bir açıklama yaparak COVID-19 testinin negatif çıktığını söyledi.
Karantinadayız: Şahin konuyla ilgili olarak “Sağlığımız ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok, biz çok iyiyiz. Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz. İkinci testi de birkaç gün sonra yapacağız. Her şey o zaman netleşecek. Parti ile bu durumun ilgisi olup olmadığını anlamak çok zor. Bu yüzden bu konuda kimse net bir bilgi veremiyor.” dedi.