Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yi böyle sevdi!
Bir süredir oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç, Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile çekilen pozunu sosyal medya hesabında "Havada aşk kokusu var" notuyla yayımladı.
Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, zaman zaman sosyal medya hesaplarından mutluluklarını sevenleriyle paylaşıyorlar. 36 yaşındaki Dalkılıç, Instagram hesabından Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını takipçilerine, "Havada aşk kokusu var" notuyla hayranlarının beğenisine sundu.
"Seneye gerçeği senin olsun": Dalkılıç'ın birçok takipçisinin beğeni yağdırdığı paylaşıma şarkıcı Demet Akalın ise "Seneye gerçeği senin olsun, haydi inşallah " yorumunda bulundu.
Peki, sosyal medya hesabı Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Murat Dalkılıç Kimdir?
Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Babası Mehmet Sedat Dalkılıç, annesi Hanife Kural’dır. İlk ve orta öğretimini Kuşadası’nda tamamladı. O dönemde basketbolcu olmaya karar verdi.