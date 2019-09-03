Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'e aşkını ilan etti resmen düşman çatlattı
Murat Dalkılıç, konserini izlemeye gelen sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafına düştüğü not ile düşman çatlattı.
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı yaşadıkları zorlu süreçlerin ardından tam gaz devam ediyor. Magazin kulislerinde evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten Murat Dalkılıç'ı geçtiğimiz günlerde verdiği konserde sevgilisi Hande Erçel de yalnız bırakmadı.
Sevgilisi Murat Dalkılıç’ı izlemeye giden Hande Erçel, burada son derece keyifli saatler yaşadı. Murat Dalkılıç, konser sonrasında sevgilisine bir sürpriz yaparak birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve yazığı not ile aşkını ilan ederken düşman da çatlattı.
“Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği… Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun…” notunu düştü.
Hande Erçel de bu satırlara bir kalp emojisi ile karşılık verdi ve “Mutluluğumsun” yazarak cevap verdi.