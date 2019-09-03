Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'e aşkını ilan etti resmen düşman çatlattı

Sevgilisi Murat Dalkılıç’ı izlemeye giden Hande Erçel, burada son derece keyifli saatler yaşadı. Murat Dalkılıç, konser sonrasında sevgilisine bir sürpriz yaparak birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve yazığı not ile aşkını ilan ederken düşman da çatlattı.