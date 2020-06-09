Murat Dalkılıç istifa haberlerine sitem etti Hande Erçel hakında da konuştu
Murat Dalkılıç'ın maddi zorluk yaşadığı haberleri, sinirlenmesine neden oldu. Sevgilisi Hande Erçel'in aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladığı iddialarına da cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'ın koronavirüs sebebiyle maddi zorluklar yaşadığı iddia edilmiş hatta sevgilisi Hande Erçel'in 30 bin liralık kirasına ortak olduğu, 15 bin lirasını ödeyeceği iddia edildi. Dalkılıç, bu haberlere sinirlendi ve sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.
Murat Dalkılıç, hakkındaki maddi kriz haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video çeken Dalkılıç, şunları söyledi:
"Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı."
"Diyelim ki böyle bir şey oldu bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bunu bilme ihtimaliniz sıfır.''
''Gündemin böyle ağır olduğu dönemlerde ne kadar çirkin Allah akıl fikir versin. Oturduğunuz yerden bizi haber yapıp para kazanıyorsunuz ya o devirler kapandı.''