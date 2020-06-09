Murat Dalkılıç istifa haberlerine sitem etti Hande Erçel hakında da konuştu

Murat Dalkılıç, hakkındaki maddi kriz haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video çeken Dalkılıç, şunları söyledi:

"Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı."