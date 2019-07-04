Murat Dalkılıç ile beraber olan Hande Erçel'den dikkat çeken aşk tanımı!
Yaz sezonunun gelmesiyle sevgilisi Murat Dalkılıç ile tatilden tatile koşan güzel oyuncu Hande Erçel'den samimi açıklamalar geldi. Erçel'in aşkı tarifi ise dikkat çekiciydi
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Dalkılıç ile çıktığı tatilde soluğu Yunanistan'ın Kos Adası'nda alan oradan da Bodrum'a geçen Hande Erçel, bir dergi için samimi açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Dalkılıç ile geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans veren Erçel'in aşk tanımı ise dikkat çekiciydi.
Son olarak, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Halka'da başrol oynayan Hande Erçel, seyahat kavramını farklı ele aldığını dile getirerek şunları söyledi: ''Seyahatin varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum.
Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim."
Eskiden sosyal medyayı oldukça sık kullanan Hande Erçel ise artık sosyal medyadan rahatsız olduğunu ve insanların sosyal medyada sahte hayatlar yaşadığını ise şu sözleriyle ifade etti: ''İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum." dedi.