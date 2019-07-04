Murat Dalkılıç ile beraber olan Hande Erçel'den dikkat çeken aşk tanımı!

Eskiden sosyal medyayı oldukça sık kullanan Hande Erçel ise artık sosyal medyadan rahatsız olduğunu ve insanların sosyal medyada sahte hayatlar yaşadığını ise şu sözleriyle ifade etti: ''İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum." dedi.