Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşıyla beraber yakalandı

Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşkı belgelendi. İkili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı.İkili, Alaçatı Limon’da Dalkılıç’ın 38. yaşını kutladı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir muhabirin Sitare Akbaş ile ilgili aşk iddiaları hakkındaki sorularına “Bana bir şey soracaksan doğru sor!” şeklinde sert çıkmıştı.