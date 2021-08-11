Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşıyla beraber yakalandı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla sarmaş dolaş yakalandı.
Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşkı belgelendi. İkili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı.İkili, Alaçatı Limon’da Dalkılıç’ın 38. yaşını kutladı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir muhabirin Sitare Akbaş ile ilgili aşk iddiaları hakkındaki sorularına “Bana bir şey soracaksan doğru sor!” şeklinde sert çıkmıştı.
Uzun süre haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalan ünlü çift önceki akşam Alaçatı’daki Limon Köyiçi adlı mekan çıkışı objektife birlikte takıldı. Uzun zamandır aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş birlikteliklerini yalanlıyordu...
Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel’in rol arkadaşı Sitare Akbaş’la yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi. Alaçatı’daki Limon Köyiçi adlı mekanda eğlenen ikili, gece sonunda dışarıya ayrı ayrı çıktı.
Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile samimi anları mekanda eğlenen diğer kişilerce kayda alındı.