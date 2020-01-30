Murat Boz'un annesi hastanelik oldu uçakta kalp spazmı geçirdi
Murat Boz'un konseri için Amsterdam'a giden annesi Nedret Boz, dönüşte uçakta aniden rahatsızlandı. Havada panik anları yaşandı.
O Ses Türkiye'nin değişmez jürisi Murat Boz, Amsterdam konserine ailesiyle beraber gitti. Annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz'un da eşlik ettiği Amsterdam konseri dönüşü anne Boz, uçakta rahatsızlandı.
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Dönüş uçağında kalp spazmı geçiren Nedret Boz, oğullarını oldukça korkuttu. Nedret Boz, uçak İstanbul'a iner inmez özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ali Boz, annesinin sağlık durumunu canlı yayında anlattı:
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"Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok."
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