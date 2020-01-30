Murat Boz'un annesi hastanelik oldu uçakta kalp spazmı geçirdi

"Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok."