Murat Boz'dan yeni sevgili açıklaması Aslı Enver'le ayrılıkları olay olmuştu

Son olarak güzel oyuncu Aslı Enver ile beraber olan ve olaylı bir şekilde ayrılan Murat Boz, takipçilerinden gelen 'yeni sevgili' sorularını pas geçmedi ve samimiyetle cevap verdi. Boz, bir takipçisinin "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı?" sorusuna şu yanıt verdi.