Murat Boz'dan yeni sevgili açıklaması Aslı Enver'le ayrılıkları olay olmuştu
Son olarak Aslı Enver'le ayrılığı ile olay olan Murat Boz, yeni sevgiliye dair açıklamaları sevenlerine yaptı.
Koronavirüs sebebiyle hayranlarıyla yalnızca sosyal medya üzerinden iletişimde kalabilen Murat Boz, sosyal medya aktifliğini arttırdı ve takipçilerinden gelen sorulara Instagram hesabı üzerinden cevap verdi.
Son olarak güzel oyuncu Aslı Enver ile beraber olan ve olaylı bir şekilde ayrılan Murat Boz, takipçilerinden gelen 'yeni sevgili' sorularını pas geçmedi ve samimiyetle cevap verdi. Boz, bir takipçisinin "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı?" sorusuna şu yanıt verdi.
"Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olursa zaten bilirsiniz, açıklarım."
Boz, bir takipçisinin "Her alanda başarılısın ama senin de pişmanlık duyduğun şeyler vardır. En büyük pişmanlığın ne?" sorusuna şu yanıtı verdi: