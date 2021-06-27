Murat Boz Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Bomba buluşma
Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de rol alacak olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edildi. Çiftin önceki akşam baş başa yemeğe çıktığı konuşuluyor
Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'de yer alacak ikili, aşk yaşıyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı.
Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini tek celsede noktalamıştı. Büyüküstün'ün bu evliliğinden Maya ve Toprak adında iki kızı bulunuyor.
2008'de Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştiren Murat Boz, 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ardından ünlü şarkıcı, Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açmış ve çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde yolları ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta Murat Boz’un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım." dedi.
Tuba Büyüküstün kimdir?
Hatice Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.