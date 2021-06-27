Murat Boz Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Bomba buluşma

2008'de Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştiren Murat Boz, 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ardından ünlü şarkıcı, Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açmış ve çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde yolları ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta Murat Boz’un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım." dedi.