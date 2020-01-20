Murat Boz Aslı Enver barışmasını kanıtlayan detay! Beraber maç izlemişlerdi
Aslı Enver ve Murat Boz'un barıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin barıştıklarını kanıtlayan fotoğraf ortaya çıktı.
2017 yılında senenin bomba aşkı olarak ortaya çıkan Aslı Enver ve Murat Boz ikilisinin ilişkisi, bir küs bir barışık devam ederken ikili geçtiğimiz Nisan ayında ayrılmıştı. Hayranlarını üzen bu ayrılık ise pek de uzun sürmemişti. Sürpriz ayrılığın ardından yeniden barışan çift Ekim ayında ise ilişkisilerine son noktayı koymuştu.
Ünlü çift hakkında ortaya atılan barıştıkları iddiaları ise hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. İkilinin ayrılığa dayanamayarak yeniden barıştığı konuşulmaya başlanmıştı. Barışma iddiaları dilden dile dolanırken barışmayı kanıtlayan bir detay ortaya çıktı.
Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf yayımladı. Boz’un Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta arkada görünen yastığın Aslı Enver’in evindeki yastık olduğu iddia edildi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Aslı Enver ve Murat Boz'un beraber locada izlediği iddia edilmişti.