Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesinden skandal paylaşım! O koltuğu hala...
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fotoğraf, bir süre sonra gelen tepkiler üzerine silindi.
Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraftaki mutlu aile tablosunun altında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Bir aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesi, oturdukları bir koltuk üzerinde poz vermişti. Ancak kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi.
Çünkü, poz vererek oturdukları koltuk, Münevver Karabulut’un 12 yıl önce öldürüldüğü odada yer alan koltuktu. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.
O koltuğu atmamışlar!
Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edildi. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silindi.