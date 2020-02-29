Mültecilerin Avrupa'ya gitmesi hakkında Demet Akalın'dan olay yorumlar
Türk askerlerine İdlib'de yapılan hain saldırının ardından Türkiye AB’ye gitmek isteyen mültecileri, durdurmama kararı aldı. Bu kararın ardından Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hain saldırının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti.
Yunanistan sınır kapısına yaşanan akının yanı sıra bazı mülteciler, kapıdaki görevlilerin sınır kapıları kapalı olduğu için kendilerini denize yönlendirdiğini iddia ederek, botlarla ölüm kalım savaşı vererek Avrupa'ya gitmek istedi.
Avrupa'ya gitmek için yola çıkan mültecilerin haberleri sosyal medyaya düşünce Demet Akalın da bir paylaşım yaptı. Akalın, ilk olarak bir takipçisinin yorumuna, mülteciler için 'Gidecekler yani inanıyorsun' yorumunu yaptı.
Mültecilere tanınan hakların fazla olduğunu düşünen Akalın, 'Her şey bedava, gidecekler' yorumunun ardından sınır kapılarının açılması haberi için "İnşallah doğrudur" paylaşımını yaptı.