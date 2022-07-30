Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Üzerli çırılçıplak poz verdi, paylaşımlarıyla nefes kesti!
Meryem Üzerli İnstagram paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Muhteşem yüzyılda oynadığı rolle hafızalara kazınan ve en iyi çıkışını bu dizide yakalayan Üzerli'nin pozları olay yarattı!
Bir döneme damga vuran ve hala dündemlerden düşmeyen Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Üzerli İnstagram hesabından paylaştığı pozlarla nefes kesti. Ünlü oyuncu yelpazeyle göğüslerini kapattı ve poz verdi.
Ünlü isim Meryem Üzerli oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yer aldığı projelerle seyircilerin aklına kazınan Meryem Üzerli,'de sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncu İnstagram hesabından paylaştığı pozlarla da son zamanlarda adını sık sık duyuruyor.
Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerle ekranlarda gördüğümüz 34 yaşındaki ünlü oyuncunun yıllar güzelliğinden hiçbir şey götürmüyor.