Muhittin Böcek'in talimatıyla sahiplenilmişti! İşte depremzede kedi Toros'un son hali

"Ben burdayım" mesajı verdi: Toros, 57'inci Altın Portakal Film Festivali'nde de adından söz ettirmeyi başardı. Papyonu ve akredite kartıyla fotoğraflanan Toros, kendisi için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla "Ben burdayım" mesajı verdi. Toros adına yapılan paylaşımda " Altın Portakal Film Festivali başlar da ben orada olmaz mıyım? Bahçedeki hayvan dostlarımız ve ekiple beraber yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun. Kalp şeklinde gözleri olan gülümseyen kedi yüzü #57AltınPortakalMandalina" paylaşımı yapıldı.