Mühendislik okudu DJ'lik yapıp zengin oldu! Burak Yeter'in arabasının fiyatı dudak uçuklattı
Dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter önceki gün Nişantaşı'nda lüks arabası ve pahalı kıyafetleriyle görüntülendi.
DJ Burat Yeter adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. En son Temmuz 2016'da yaptığı Tuesday adlı parçayla gündemde olan Burak Yeter'in yeni arabasına verdiği para dudak uçuklattı.
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38 yaşındaki ünlü DJ Burak Yeter 5 yaşında klasik piyano eğitimi, 8 yaşında gitar eğitimi aldı. Fakat üniversite hayatına müzik ile devam etmedi.
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Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yeter, Londra'ya yerleşti ve SAE Institute'dan Ses Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.
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22 yaşındayken Burn & MTV Dance Heat DJ Contest 2004'ü kazanarak tanınmaya başlayan Burak Yeter kısa sürede dünyanın en ünlü DJ'lerinden birisi oldu.
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