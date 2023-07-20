Muharrem İnce’nin köylüleri isyan etti! Bir aydır çeşmelerden su akmıyor Ankara'ya yürüyecekler

Gelen suyun ise ihtiyacı karşılamadığını anlatan Arslan, "Yıllardır da bu sorun var. Her sene Kurban Bayramı’nda ne hikmetse sanki ayarlanmış, programlanmış gibi Kurban Bayramı’nda 1 ay önce mahallemizde sular kesiliyor. Ondan sonra 1-1,5 ay yağmurlar yağana kadar, kış gelene kadar mahallemizde su sorunları yaşanıyor. Bu sorunu en çok yaşayan ablalarımız, kadınlarımız, annelerimiz” dedi.