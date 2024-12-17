Muhalefetin sessizliği ve AK Parti'nin şansı

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Ortadoğu’da aşırı derecede sevilirken,

Kendi ülkesinde bir kısım tarafından çok sevilip,

Bir kısım tarafından da hiç sevilmemesi,

Hatta Sayın Erdoğan’ın yaptığı, ortaya koyduğu onca başarının görmezden gelinmesi,

Alfa olan, oyun kurucu olan, dünya siyaset sahnesinde baş rol olan, siyaset sahnesinde yükselişe geçen, beğenisi ve popülaritesi yüksek olan Sayın Erdoğan’ın başarısının görmezden gelinmesi ne kadar doğru?

Ne kadar hakkaniyetli?

Yiğidi öldür, hakkını yeme.

Son günlerde yaşananlar, muhalefet tarafından sessizlikle karşılanmaktadır.

Bu sessizliğin arka planında;

PKK’nın sahada sıkışmış halde kafeslenmesi,

Yaşanılan süreçte ABD’nin PKK’ya eskisi gibi kucak açmaması,

Türkiye’nin PKK’yı Suriye’den kazıması,

Suriye’deki gelişmeler ve bu gelişmelerin AK Partiye yansıması,

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü en baştan itibaren koşulsuz savundu.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, İç kavgaların bitirilmesi yani birlik ve beraberlik, Terör örgütlerinden Suriye’yi tamamen temizlemek, Silahlı grupları bitirmek, Geri dönüşler için gereken şartları oluşturmak,

Türkiye doğrunun tarafında durduğu için Suriye halkının da güvenini kazandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesinde ve terör örgütleri ile mücadelede Türkiye'nin eli bugün, dünden daha güçlü...

Türkiye’nin yer aldığı sürecin siyasete, iç politikaya ve dolayısıyla AK Parti’nin kazanımları,

Muhalefeti sessiz kalmaya mahkûm etmiş olabilir mi?

Olası en yakın seçimde AK Parti’nin kazanımı kaçınılmaz olacaktır.

İran ve İsrail ne yapacak?

İsrail ve İran, Suriye’de ne zaman ne yapacağı belli olmayan civa gibi iki ülke.

İsrail, Esad’ın gitmesinin ardından önemli yerleri gece gündüz bombalıyor. Esad varken bu kadar bombalamazken…

İran Esad’ın gitmemesi için çok uğraştı. PKK’ya destek verdi. Esad da PKK ile iş birliği yaptı.

Suriye’de birlik, beraberlik ve huzur olmaması için İran ve İsrail sabotaj eylemleri yapabilir.

Esad Rusya’ya sığındı. Rusya’da da derin bir sessizlik var. Esad Rusya’da sessizliğe mi gömülecek? Yoksa başka bir planla mı ortaya çıkacak.

Irak’ın PKK ile mücadelesi çok önemli. Suriye’nin normalleşme süreci kolay olmayacak gibi. Bundan sonra Suriye Türkiyesiz olmayacak.