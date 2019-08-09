Muhabbet kuşunun Recep Tayyip Erdoğan aşkı! Bildiği kelimeler şaşkına çevirdi
BURSA'da yaşamını sürdüren ilkokul öğretmeni Recep Uzer, evinde beslediği ve 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğretti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer, muhabbet kuşuna öğrettiği kelimelerin yanı sıra, ev içinde onunla birlikte yemek yiyor, 'Paşa'ya çocuğu gibi bakıyor. 7 aydır muhabbet kuşunu beslediğini söyleyen Uzer, evin içinde 'Paşa'yı omzundan bile indirmiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını da söyleyebilen muhabbet kuşu, şarkı seslendirip, dua da okuyabiliyor. Uzer, Paşa'nın kendisine adeta arkadaş olduğunu belirtti.
Neler söyleyebiliyor?: Paşa, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bismillah”, “Kıskananlar çatlasın”, “Maşallah”, “Sübhanallah”, “Recep hoca korkuyorum, gel”, “Sevmiyor musun, sen beni”, ''Bana çay, sana yok”, “Şımarık”, ''Sessiz ol çocuk uyuyor”, ' 'Beni de götür”, “Ben de geleceğim” diyebiliyor.
Öğretmen Recep Uzer, yıllardır çocuklara eğitim verdiğini dile getirerek, şu şekilde konuştu: "33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım."
Muhabbet kuşuna 'Recep Tayyip Erdoğan' demeyi öğreten öğretmen