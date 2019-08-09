Muhabbet kuşunun Recep Tayyip Erdoğan aşkı! Bildiği kelimeler şaşkına çevirdi

Neler söyleyebiliyor?: Paşa, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bismillah”, “Kıskananlar çatlasın”, “Maşallah”, “Sübhanallah”, “Recep hoca korkuyorum, gel”, “Sevmiyor musun, sen beni”, ''Bana çay, sana yok”, “Şımarık”, ''Sessiz ol çocuk uyuyor”, ' 'Beni de götür”, “Ben de geleceğim” diyebiliyor.