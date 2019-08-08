Muğla'dan sonra Manavgat'ta da orman yangınları korkuttu

Muğla'dan sonra Manavgat'ta da orman yangınları korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Muğla'dan sonra Manavgat'ta da orman yangınları korkuttu - Sayfa 1

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi, Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

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Muğla'dan sonra Manavgat'ta da orman yangınları korkuttu - Sayfa 2

Ekipler, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. 

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Muğla'dan sonra Manavgat'ta da orman yangınları korkuttu - Sayfa 3

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici,  yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan rüzgarın yangının kısa sürede büyümesine yol açtığını söyledi. 

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angının yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlemlerini aldıklarını belirten Dikici, şunları kaydetti: "30 hektar alanda etkili olan yangını tamamen kontrol altına aldık. 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 12 teknik eleman, 105 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ettik. Yangın bölgesinde 'karşı ateş metodu'nu uyguladık ve alevlerin daha fazla ilerlemesine engel olduk."

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