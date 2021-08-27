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Muğla'dan çalınan otomobil Antalya'da bulundu! Paramparça etmişler

Muğla'dan çalınan otomobil Antalya'da bulundu! Paramparça etmişler

MUĞLA'da çalınan otomobil, Antalya'da bir evin bahçesinde parçalara ayrılmış halde bulundu. Aracı parçaladıkları öne sürülen 2 kardeş ile otomobili çaldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'dan çalınan otomobil Antalya'da bulundu! Paramparça etmişler

Muğla'da oturan G.B., İle Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 2020 model otomobilinin çalındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin çekici ile Antalya'ya götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.

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Muğla'dan çalınan otomobil Antalya'da bulundu! Paramparça etmişler

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde parçalandığı belirlenen otomobilin, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir gecekonduya götürüldüğü saptadı. 

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Muğla'dan çalınan otomobil Antalya'da bulundu! Paramparça etmişler

Gecekonduya yapılan baskında otomobili parçaladıkları öne sürülen M.K. ve F.K. adlı kardeşler yakalandı. Araca ait parçalar da gecekondunun bahçesindeki kulübede bulundu. 

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Muğla'dan çalınan otomobil Antalya'da bulundu! Paramparça etmişler

Parçalanmış otomobilin kontak anahtarının da üzerinde olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otomobil parçaları emniyete götürüldü

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