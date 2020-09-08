Muğla'da saldırıya uğrayan kadın büfeci: Bu adilerin yüzünden kapatıyorum

"Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi"

Yaşadığı korkuyu anlatan Elif Gültekin, "Eşim 4,5 yıl önce vefat etti. Ben burayı yalnız işletiyorum. Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira 1 de sigara istedi. Verdim sonra sözlü tacize başladı. O sırada bir kadın komşum geldi. Onunla muhabbet ediyorduk. Ondan sonra adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim. Elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir kez vurdum, korkutmak için. Geldi beni darbetti" dedi.