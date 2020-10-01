Muğla'da ortalık karıştı! Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı
MUĞLA'da, mesai dışındaki polis memuru girmek istediği eğlence mekanına alınmaması nedeniyle kapıdaki görevlilerle tartıştı. Belinden çıkardığı tabancasıyla havaya 11 el ateş eden polis, meslektaşlarınca gözaltına alındı hakkında soruşturma başlatıldı.
Muğla'da gece saatlerinde ortalık fena karıştı. Mesai dışındaki bir polis aşırı alkollü olduğu iddiası ile eğlence mekanına alıncayınca olanlar oldu.Olay, saat 01.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanı önünde meydana geldi.
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İsmi açıklanmayan ve mesai dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle mekana alınmadı.
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Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi.
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Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti.
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