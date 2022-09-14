Muğla'da orman yangını çıktı! Yangın evleri tehdit etmeye başladı
MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin hemen yanıbaşında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler evleri tehdit ederken, gece yarısı başlayan yangına karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale başladı.
Muğla'daki orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Başta Aydın olmak üzere çevre illerden de destek ekipleri yardıma gitti. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
Şu an için tahliye söz konusu değil
Muğla Valisi Orhan Tavlı,yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı şöyle devam etti: