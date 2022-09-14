Muğla'da orman yangını çıktı! Yangın evleri tehdit etmeye başladı

Şu an için tahliye söz konusu değil

Muğla Valisi Orhan Tavlı,yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı şöyle devam etti: