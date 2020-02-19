Muğla'da makas atan sürücü kaza yapınca otomobilden fırladı
MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde araçlara makas atığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, reklam panosuna çarptıktan sonra aracın ön camından yola fırladı.
MUĞLA’nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Mertcan Bahçeci idaresindeki 48 PJ 782 plakalı otomobil ile önündeki araçlara makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Bahçeci, yaralandı.
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Kazayı gören vatandaşların 112 Acil çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bahçeci, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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