Muğla'da lastik tamir edip balans ayarı yapan lise öğrencisi mühendis olmak istiyor
MUĞLA'da yaşayan 18 yaşındaki Duygu Arslan, çalışkanlığıyla takdir topluyor. Lastik söküp tamir eden, balans ayarı yapan genç kız, derslerine de çalışıyor.
Ula'ya bağlı Gökova Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan lise 12’nci sınıf öğrencisi Duygu Arslan, derslerinden kalan zamanlarında kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor.
Lastik söküp tamir eden, balans ayarı yapan Arslan, babası Bülent Arslan (44) ile annesi Songül Arslan'ın (39) dükkandaki en büyük yardımcısı.
Ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Duygu Arslan, oto lastik tamirini severek yaptığını söylüyor.
Genç Duygu, kendi hikayesini şöyle anlattı: Her sabah okula giderken babamın çalışması dikkatimi çekti. Okuldan döndüğümde de babamın yoğun bir şekilde çalıştığını görüyordum. Kendi isteğimle babama yardım etmeye başladım."