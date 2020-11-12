Muğla'da koronavirüse aldırış etmediler! Plajlara akın ettiler
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'pastırma yazı' devam ederken, bunu fırsat bilen ilçe halkı ve az sayıdaki turist, çocuklarıyla birlikte plajda güneşlenip, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te pastırma yazı yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 28 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 ve nem yüzde 52 olarak ölçüldü.
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Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu yazlık kıyafetlerle yürüyüş ve bisiklet sporu yapanlar ile doldu.
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Denize girenler görülürken, çocuklarıyla birlikte geldikleri plajda portatif sandalyelerinde oturarak güneşli havanın tadını ve eşsiz manzaranın keyfini çıkaranlar da oldu.
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Günübirlik tatile gelen kimileri Kordon Caddesi'nden kalkan tekne taksilerle dolaşarak maviyle yeşilin buluştuğu koyların tadını çıkardı.
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