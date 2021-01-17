Muğla'da insan boyundaki levrek balığını gören şaştı kaldı bakın kaç kilo geldi?
MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık kasabasında yaşan Ahmet Pala isimli balıkçı sabah erken saatlerde denize açılarak ağını denize bıraktı. Pala'nın ağına takılan levrek balığı görenleri hayrete düşürdü.
Muğla Kıyıkışlacık'ta yaşayan Ahmet Pala isimli vatandaş sabah erken saatlerde denize açılarak 'vira bismillah' diyerek ağını denize bıraktı.
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Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan balıkçı, ağın normalden daha ağır olduğunu fark etti.
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Ağırlaşan ağı güçlükle tekneye çeken balıkçı, ağa takılan bir buçuk metrenin üzerindeki kaya levreğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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Kaç kilo geldi?
22 buçuk kilo ağırlığında ki dev levreği gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.
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