Muğla'da 'hazine buldun' demişlerdi! 'Ölümsüzlük mantarı'nın kilosu 5 bin TL'ye çıktı
MUĞLA'da Mustafa Demir'in bulduğu 'ölümsüzlük mantarı'nın ünü yayıldı. Şifalı olduğu söylenen mantarın kilosu 5 bin TL'ye çıktı. Aktarlarda kuyruk oluşurken 30 gramlık paketlerle satılmaya başlandı.
Marmaris ilçesinde turizmci Mustafa Demir (35), doğada tesadüfen ‘Reishi Mantarı’nı buldu. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, kansere karşı direnci artırdığı ve ömrü uzattığı iddia edilen ve 'ölümsüzlük mantarı' olarak bilinen Reishi'nin kilosu Marmaris’teki aktarlarda 5 bin lirayı buldu.
30 gramının fiyatı: Renginin parlak kırmızı olmasından dolayı Latince adının ‘Lucidus’ olduğunu anlatan Demir, "Marmaris’te tesadüfen buldum. Bütün dünyada dağınık olarak doğal ortamda yetişen bir mantar türü." dedi ve mantarın 30 gramının 100 liradan satıldığını, Çin tıbbında yaklaşık 2000 yıldır kullanıldığını söyledi.
Demir daha önce de, Muğla'da bu mantarın meraklısı ve bulmak için araştırma yapan kişilerin kendisine ulaştığını ve 'hazine buldun' dediklerini ifade etmişti.
"Şifalı bitkiler bölümüne girdi"
"Daha çok meşe ve erik ağaçlarının üzerinde görülüyor. Kolay ulaşılabilmesi için artık özel çiftliklerde yetiştirilmeye başlandı. Marmaris'te ‘Reishi Mantarı’ kısa sürede aktarlarda şifalı bitkiler bölümüne girdi"