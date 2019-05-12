Muğla'da çekici uçuruma yuvarlandı 2 ölü 1 yaralı
MUĞLA'da 2017 yılında Anneler Günü etkinliği için İzmir’den Marmaris’e giderken 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın yıldönümünde kazanın yaşandığı Sakar Geçidi’nde bu defa iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
MUĞLA'da Sakar Geçidi’nde, yaklaşık 50 metrelik uçurama yuvarlanan çekicideki 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
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Muğla'dan Ortaca yönüne giden Abdullah Kul yönetimindeki 48 ABB 337 plakalı oto çekici, kontrolden çıkıp, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
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Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
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