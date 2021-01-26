Muğla'da batan teknede kayboldu cesedi 46 kilometre sürüklendi Bodrum'da kıyıya vurdu

Datça’nın uç noktasında bulunan Knidos Antik Kenti açıklarında 5 kişinin bulunduğu tekne 2 gün önce batmıştı. Teknedeki 4 kişi kendi imkanları ile kurulurken, 1 kişi ise denizde kaybolmuştu. Olayın yaşandığı bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmişti.