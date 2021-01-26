Muğla'da batan teknede kayboldu cesedi 46 kilometre sürüklendi Bodrum'da kıyıya vurdu
MUĞLA'da teknenin batması sonucu kaybolan Yankı Kocabaş’ın cesedi 46 kilometre sürüklendikten sonra Bodrum’da karaya vurdu.
Datça’nın uç noktasında bulunan Knidos Antik Kenti açıklarında 5 kişinin bulunduğu tekne 2 gün önce batmıştı. Teknedeki 4 kişi kendi imkanları ile kurulurken, 1 kişi ise denizde kaybolmuştu. Olayın yaşandığı bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmişti.
Kayıp olan 1 kişinin bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
Yaşanan olayın ardından Kocabaştan hiçbir ize rastlanmazken bugün sabah saatlerinden İçmeler mevkisinde bir lüks sitenin önüne vuran erkek cesedinin Kocabaş’a ait olduğu ortaya çıktı.
Denizde lodos etkili olmuştu: Dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Bodrum’a kadar sürüklenen Kocabaş’ın cansız bedeni ekiplerce incelendi.