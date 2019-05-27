Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşı ile birlikte sulama kanalına giren ilkokul 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9) boğuldu. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu küçük çocuğun cesedine ulaşılırken, yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu - Sayfa 1

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşıyla sulama kanalına giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

18
Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9), bir arkadaşıyla sulama kanalına girdi.

28
Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu - Sayfa 3

İki arkadaşın kanalda çırpındığını gören bir vatandaş, çocuklardan birini kolundan tutarak kanaldan çıkardı.

38
Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu - Sayfa 4

Oğuzhan Sarıman ise suda akıntıya kapılarak kayboldu.

48