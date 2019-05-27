Muğla'da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
İhlas Haber Ajansı
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşı ile birlikte sulama kanalına giren ilkokul 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9) boğuldu. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu küçük çocuğun cesedine ulaşılırken, yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşıyla sulama kanalına giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9), bir arkadaşıyla sulama kanalına girdi.
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İki arkadaşın kanalda çırpındığını gören bir vatandaş, çocuklardan birini kolundan tutarak kanaldan çıkardı.
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Oğuzhan Sarıman ise suda akıntıya kapılarak kayboldu.
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