Muğla'da 3 çocuk annesi ürettiği böceklerin ipini satıyor

40 bin adet ipek böceği üretmeye başladı: Elvan Soydan, “Komşularımı sık sık ziyaret ediyor, bu işi nasıl yaptıklarını gözlemliyordum. Kozabirlik ile yaptığım görüşmeler sonucunda 20 bin adet ipek böceği larvası bulunan 1 koli larva aldım. Önce kendi imkânlarımla uygun ortam sağladım. 3 yıl boyunca bu şekilde devam ettim. 2017 yılında, Tarım ve orman Bakanlığı’nın “Genç Çiftçi Desteği”ne başvurarak, destek aldım. Aldığı Genç Çiftçi Desteği’nin tamamı ile ipek böcekleri için hayal ettiğim çadırı ve ekipmanları edindim. Çadırın içinde 3’er katlı 8 adet ranza ve 3 adet havalandırma fanı mevcut. Daha sonra yetiştirdiğim böcek miktarını da arttırdım. 1 koliden 2 koliye yani 40 bin adet İpek Böceğine çıkardım. Ardından Kozabirlik 100 adet erkek dut fidanı desteği verdi” dedi.