Muğla'da 3 çocuk annesi ürettiği böceklerin ipini satıyor
MUĞLA'da ipek böceği yetiştiriciliğine başlayan Elvan Soydan, böceklerin ürettiği ipleri satıyor. İlk başta kendi hazırladığı ortamda üretim yapan Soydan, şuan 40 bin ipek böceği üretimi yapıyor.
Köyceğiz Beyobası Mahallesinde park ve bahçeler için çiçek üretimi yaparken ipek böcekçiliğine merak saran evli ve 3 çocuk annesi olan Elvan Soydan’ın ürettiği ipek böcekleri görenleri şaşkına uğratıyor. Soydan, larva olarak aldığı ipek böceklerine uygun ortamı sağlayarak o böceklerin ürettiği iplerin kilogramını 60-65 TL arasından sattığını söyleyip sürecin nasıl işlediğini anlattı.
40 yaşındaki Elvan Soydan, aile büyüklerinin yıllarca yaptığı ipek böceği yetiştiriciliğine başladığını, 6 yıl önce komşularının yapmış olduğu çalışmalardan etkilenerek “ben de yapabilirim” diyerek yola çıktığını ifade etti.
40 bin adet ipek böceği üretmeye başladı: Elvan Soydan, “Komşularımı sık sık ziyaret ediyor, bu işi nasıl yaptıklarını gözlemliyordum. Kozabirlik ile yaptığım görüşmeler sonucunda 20 bin adet ipek böceği larvası bulunan 1 koli larva aldım. Önce kendi imkânlarımla uygun ortam sağladım. 3 yıl boyunca bu şekilde devam ettim. 2017 yılında, Tarım ve orman Bakanlığı’nın “Genç Çiftçi Desteği”ne başvurarak, destek aldım. Aldığı Genç Çiftçi Desteği’nin tamamı ile ipek böcekleri için hayal ettiğim çadırı ve ekipmanları edindim. Çadırın içinde 3’er katlı 8 adet ranza ve 3 adet havalandırma fanı mevcut. Daha sonra yetiştirdiğim böcek miktarını da arttırdım. 1 koliden 2 koliye yani 40 bin adet İpek Böceğine çıkardım. Ardından Kozabirlik 100 adet erkek dut fidanı desteği verdi” dedi.
İpek Böceği yetiştirme sürecini anlatan Soydan şöyle konuştu: “Aslında her şey 45 günde olup bitiyor. İpek Böceklerini larva olarak alıyorum. 15 Nisan ile 30 Mayıs arasını kapsayan 45 günlük üretim sürecinin ilk 20 günü çok fazla iş olmuyor. Sonraki 25 gün asıl işçilik ve emek başlıyor. Çok fazla dut yaprağı tüketiyorlar. Çadır içi sıcaklığının çok iyi ayarlanması gerekiyor. Isının 22-26 dereceler arasında olması çok önemli.