Muğla Marmaris 8 gün boyunca yandı! Hayat normale döndü: En büyük yardım...
Turizm kenti Marmaris’te orman yangınlarının son bulmasıyla hayat normale döndü.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan orman yangınları 8 gün boyunca devam etti. Yangınlar 5 gün önce kontrol altına alındı. Orman yangınlarının yaşandığı günlerde otellerde rezervasyonlar iptal edildi. Birçok tatilci de tatilini yarıda bırakıp Marmaris’i terk etti.
Turizm kenti Marmaris’te sıra yaraları sarmaya geldi. Bir yandan yangından zarar görmüş yapılar ve canlılar için çalışmalar yürütülürken öbür yandan turizm hareketliliği başladı. Yerli ve yabancı turistler tatile kaldığı yerden devam ettiği Marmaris havadan da görüntülendi.
“Yaralarımızı saracağız”
Yangının 8’nci günün sonunda söndürüldüğünü ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “4 gündür soğutma çalışmaları Marmaris’te devam etmekte. 13 bin 650 hektar alanımız yangında kaybedildi. Tüm mücadeleyi gösterdik. Ciddi zararlarımız söz konusu. Köylerde yanan evlerimiz var. Hızlı bir şekilde tamir sürecine girdik. Yaralarımızı saracağız. Doğanın tekrar kendini toparlayabilmesi zaman alacak. Hızlı şekilde toparlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.
“Hiçbir farklı çalışmaya müsaade etmemiz düşünülemez”
Yanan alanlarla imar ile kaygıların olduğunu söyleyen Oktay, “Herkes müsterih olsun. Biz burada olduğumuz sürece yanan alanlardaki hiçbir farklı çalışmaya müsaade etmemiz düşünülemez. Bu konuda çok hassas ve duyarlıyız. Olası bir durumda bunun karşısında olacağımızı net olarak söylüyorum” diye konuştu.