Muğla Marmaris 8 gün boyunca yandı! Hayat normale döndü: En büyük yardım...

“Hiçbir farklı çalışmaya müsaade etmemiz düşünülemez”

Yanan alanlarla imar ile kaygıların olduğunu söyleyen Oktay, “Herkes müsterih olsun. Biz burada olduğumuz sürece yanan alanlardaki hiçbir farklı çalışmaya müsaade etmemiz düşünülemez. Bu konuda çok hassas ve duyarlıyız. Olası bir durumda bunun karşısında olacağımızı net olarak söylüyorum” diye konuştu.