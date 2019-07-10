Muğla Fethiye'de ölü balina kıyıya vurdu
İhlas Haber Ajansı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 3 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu. Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu kıyısında ölü balina olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen 3 metre uzunluğundaki balina, gömülmek üzere boş bir alana götürüldü. Turistler balinanın fotoğraflarını çekti.
MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde sahile yaklaşık 3 metre uzunlunda ölü balina vurdu. Sahilde balinayı gören yerli ver yabancı turistler telefonlarına sarıldı.
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Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü balinayı görenler yetkililere haber verdi.
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Kıdrak Koyu'na gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından balina Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenerek, boş bir alana gömülmek üzere götürüldü.
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Balinaya daha sonra İstanbul Üniversitesinin inceleme yapacağı belirtildi.
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