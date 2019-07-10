Muğla Fethiye'de ölü balina kıyıya vurdu

Kıdrak Koyu'na gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından balina Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenerek, boş bir alana gömülmek üzere götürüldü.