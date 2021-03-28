Muğla Bodrum'un teknolojik çobanı sürüsünü drone ile takip ediyor
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Cemil Çoban, 600 keçiden oluşan sürüsünü daha kolay yönlendirmek ve hayvanların kaybolmasının önüne geçmek için 'drone'dan faydalanıyor.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Gazderesi mevkiinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Cemil Çoban, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyor.
Her sabah ağıldan çıkardığı keçilerini motosikletine binerek önüne katan Çoban, 'drone' cihazını da yanına alarak Bodrum'un kırsal kesimlerine yol alıyor.
Sürü geniş bir alana dağıldığında kontrol amacıyla 'drone'dan yararlanan Çoban, keçilerini zorlu arazide 'drone' ile kolayca takip ediyor.
Sürüden uzaklaştığını tespit ettiği keçilerinin bulunduğu bölgeye motosikletiyle hemen ulaşarak müdahale eden Çoban, teknolojinin imkanlarından faydalanarak işini kolaylaştırıyor.