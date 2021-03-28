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Muğla Bodrum'un teknolojik çobanı sürüsünü drone ile takip ediyor

Anadolu Ajansı
Muğla Bodrum'un teknolojik çobanı sürüsünü drone ile takip ediyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Cemil Çoban, 600 keçiden oluşan sürüsünü daha kolay yönlendirmek ve hayvanların kaybolmasının önüne geçmek için 'drone'dan faydalanıyor.

Muğla Bodrum'un teknolojik çobanı sürüsünü drone ile takip ediyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Gazderesi mevkiinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Cemil Çoban, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyor.

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Muğla Bodrum'un teknolojik çobanı sürüsünü drone ile takip ediyor

Her sabah ağıldan çıkardığı keçilerini motosikletine binerek önüne katan Çoban, 'drone' cihazını da yanına alarak Bodrum'un kırsal kesimlerine yol alıyor.

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Muğla Bodrum'un teknolojik çobanı sürüsünü drone ile takip ediyor

Sürü geniş bir alana dağıldığında kontrol amacıyla 'drone'dan yararlanan Çoban, keçilerini zorlu arazide 'drone' ile kolayca takip ediyor.

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Muğla Bodrum'un teknolojik çobanı sürüsünü drone ile takip ediyor

Sürüden uzaklaştığını tespit ettiği keçilerinin bulunduğu bölgeye motosikletiyle hemen ulaşarak müdahale eden Çoban, teknolojinin imkanlarından faydalanarak işini kolaylaştırıyor.

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