Müge Anlı'yı daha önce böyle görmediniz yarışmada gözyaşlarına hakim olamadı
ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı, Dilara Tutkun isminde bir yarışmacının annesiyle birlikte ağladı.
Akdeniz Üniversitesi’nde Tarih okuyan ancak Polis, hostes ve oyuncu olmak isteyen Dilara Tutkun ve ailesi, Müge Anlı’ya canlı yayında zor anlar yaşattı. Ailesinden övgüyle bahseden Tutkun, önce annesini ardından da Müge Anlı’yı ağlattı.
İlk olarak kazandığı parayla ne yapmayı düşündüğünü anlatan Tutkun, İngilizce öğrenmek istediğini, yurt dışına gitmek istediğini ve annesinin sürekli yardım yaptığı birkaç yere yardım etmek istediğini belirtti.
Onlar benim sponsorum: Öte yandan ailesi için de birşeyler yapmak istediğini belirten Dilara Tutkun, sözlerine şu şekilde devam etti: "Onlar 23 yıldır maddi manevi destekteler. Sponsorlarım diyebilirim gerçekten."
Annesi gözyaşlarına hakim olamadı: Ailesinin kendisi için birçok fedakarlık yaptığından da bahsetmesi üzerine Dilara Tutkun’un annesi gözyaşlarına hakim olamadı.