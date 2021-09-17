Müge Anlı'yı bile ağlattılar Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen annesine kavuştu
ATVMüge Anlı ile Tatlı Sert programında Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen'in kardeşleri ve babasıyla stüdyoda kavuşma anları izleyenleri duygulandırdı. Müge Anlı, annesi ve kardeşleriyle tek tek sarılan Vedat'ın sevincini görünce gözyaşlarını tutamadı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında filmleri aratmayan bir kavuşma anı yaşandı. Gerçek ismi Vedat Şen olan ve 33 yıl önce annesinin camii avlusuna bırakmasının ardından Alman bir aile tarafından evlatlık alınıp bir Hristiyan olarak büyütülen Alexander Schlienbecker Müge Anlı'nın programında anne-babasını buldu. Dünkü programda telefon ile baba-oğul görüşmesi gerçekleştirildi bugün ise Vedat hem babasıyla hem de kardeşleriyle tek tek sarıldı. Vedat Şen annesi Fatma Hanım stüdyoya gelince, Vedat'ın 33 yıl önce koptuğu annesiyle kavuşma anı Müge Anlı dahil herkesi gözyaşlarına boğdu. Vedat Şen'in annesi Fatma Hanım'ın eğitimsiz ve çaresizliğinden, mesleği olmayışından dolayı çocuklarını camii avlusuna bırakmak zorunda kalışından etkilenen Müge Anlı, canlı yayında 80 milyona ders niteliğinde bir konuşma ile seslendi.
Müge Anlı hem ağladı hem de tüm Türkiye'ye seslendi: Kız çocuklarını okutun!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. ATV Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında film senaryolarını gölgede bırakacak bir hikaye ele alındı. Müge Anlı, "Annem bizi camiye bıraktı Allah'a emanet etti" diyen Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! Vedat'ın annesi Fatma Korhan'ın çaresizliğinden çok etkilenen Müge Anlı "Kız çocukları mutlaka okumalı, parasını kazanmalı" diyerek, erkek egemen bir dünyada kadınların uğradıkları haksızlık ve karşılaştıkları zorluklara çok üzüldüğünü ifade ederek kadınların, kız çocukların okutulması gerçeğini bir kez daha ekranlardan Tüm Türkiye'ye anlattı.
3 yıllık hasret Atv canlı yayınında son buldu. İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önünde terk edilen Vedat Alexander'ın babası ve annesini bulan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan programında filmleri aratmayan anlar yaşandı.
Alman vatandaşı olan Vedat Alexander annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Türk bir annesi olan Vedat'ın Türkiye'li bir kız arkadaşı olduktan sonra annesini aramak için Türkiye'ye gelmiş. 20 Mayıs 1988 tarihinde İzmir Konak'ta Mersinli Camii'sinin önünde bulundu. Ablasıyla birlikte ailesini arayan Vedat Alexander Şen, 4 çocuk babası.