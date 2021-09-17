Müge Anlı'yı bile ağlattılar Almanya'ya evlatlık verilen Mardinli Vedat Şen annesine kavuştu

Müge Anlı hem ağladı hem de tüm Türkiye'ye seslendi: Kız çocuklarını okutun!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. ATV Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında film senaryolarını gölgede bırakacak bir hikaye ele alındı. Müge Anlı, "Annem bizi camiye bıraktı Allah'a emanet etti" diyen Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! Vedat'ın annesi Fatma Korhan'ın çaresizliğinden çok etkilenen Müge Anlı "Kız çocukları mutlaka okumalı, parasını kazanmalı" diyerek, erkek egemen bir dünyada kadınların uğradıkları haksızlık ve karşılaştıkları zorluklara çok üzüldüğünü ifade ederek kadınların, kız çocukların okutulması gerçeğini bir kez daha ekranlardan Tüm Türkiye'ye anlattı.

İŞTE MÜGE ANLI'NIN CANLI YAYINDA AĞLADIĞI ANLAR