Müge Anlı'yı Aleyna Çakır'ı öldürdüğü söylenen Ümitcan Uygun tehdit etti!

Yanıl da gel!: Gelen tehdide sessiz kalmayan Anlı, "İstersen yanıl da gel. Allah seni bir daha yanıltsın. Bir kere yanıldın kızı dövdün canlı yayın yaptın ya... Gelsene, gel, hadi gel... Yaşın da küçük sana da acıyorum. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın" dedi.

İşte Müge Anlı'nın o tehdite cevabı