Müge Anlı'yı Aleyna Çakır'ı öldürdüğü söylenen Ümitcan Uygun tehdit etti!
ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programında Aleyna Çakır cinayeti işleniyor, Çakır'ı öldürdüğü düşünülen Ümitcan Uygun'un bugün Müge Anlı'yı ve ekibi tehdit ettiği ortaya çıktı.
Aleyna Çakır 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'un 17 Nisan günü bayılana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıkmıştı.
Silah alıp gelirim: Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü hakkında Müge Anlı, ATV'deki programında son dakika gelişmelerini ekrana getirmeye devam ediyor. Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan şüpheli Ümitcan'ın silah alıp ATV stüdyolarını basacağını söylediğini aktardı.
Yanıl da gel!: Gelen tehdide sessiz kalmayan Anlı, "İstersen yanıl da gel. Allah seni bir daha yanıltsın. Bir kere yanıldın kızı dövdün canlı yayın yaptın ya... Gelsene, gel, hadi gel... Yaşın da küçük sana da acıyorum. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın" dedi.
Soruşturma yeniden açıldı: Asıl ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son olarak ise Müge Anlı Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıkladı.