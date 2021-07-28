Müge Anlı'yı ağlatmıştı! Büyükşen çifti cinayetinde bomba ifade: 100 bin lira...

Abdulhamid Uzbek, çiftliğinde iki farklı dönemde 1 yıl kadar çalıştığı Abdullah Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. Uzbek'in Başdemir'in çiftlikte çalışan diğer Afgan uyruklu iki kişiye daha aynı teklifi yaptığını anlattı.