Müge Anlı'yı ağlatmıştı! Büyükşen çifti cinayetinde bomba ifade: 100 bin lira...
KONYA'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in (39) ifadesi ortaya çıktı. çiftliğinde çalıştığı Abdullah Başdemir'in kendisine yaptığı teklifi ve işlediği cinayetlerin kan donduran ayrıntılarını anlattı.
Müge Anlı'nın günlerce ekrana taşımasının ardından Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti çözülmüştü. Kiralık katil olarak cinayetleri işeyen Abdulhamid Uzbek'in (39) ifadeleri kan dondurdu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Uzbek, sevgilisinin eski sevgilisini öldürtmek için kiralık katil tutmak suçundan tutuklanan Abdullah Başdemir'in kendisine yaptığı 100 bin TL'lik teklifi anlattı.
Abdulhamid Uzbek, çiftliğinde iki farklı dönemde 1 yıl kadar çalıştığı Abdullah Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. Uzbek'in Başdemir'in çiftlikte çalışan diğer Afgan uyruklu iki kişiye daha aynı teklifi yaptığını anlattı.
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.