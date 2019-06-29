Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana'da çileden çıkaran yarışmacılar
ATV ekranlarında farklı bir formatla yeni yarışma programı Güven Bana'yı sunan Müge Anlı, programın ilk bölümünde iki yarışmacının "Cumhuriyet" sorusunda takılması karşısında çileden çıktı.
Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın eskiden sunduğu Güvan Bana yarışmasıyla sevenlerinin tekrar karşısına çıktı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde "Cumhuriyet" sorusu geceye damga vurdu.
Yaz dönemi boyunca Güven Bana isimli bir programla ekranlarda olacak olan Müge Anlı, sunduğu 'Güven Bana' ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.
ATV'de yayınlanan yarışmaya katılan iki yarışmacının "Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği yıl, Ankara'da Birinci Meclisin açılış tarihinden kaç yıl sonradır?" sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu.
Meclis'in açılması ve Cumhuriyet'in kuruluşu tarihlerini uzun süre düşünen yarışmacılara Müge Anlı ipucu vererek yardımcı olmaya çalıştı.