Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasına damga vurdu! Sayesinde barıştılar

3 kardeş olan Seyit'in, babası 9 kardeş, dedesi ise 19 kardeş. 200 kişilik büyük bir ailenin ferdi Seyİt ise büyük bir aşk acısı çekiyor. Konya Karapınar'dan gelen Seyit, 1 kız babası ama yaklaşık 3 aydır eşinden ayrı yaşıyor.