Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasına damga vurdu! Sayesinde barıştılar
ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında yarışmacı Seyit Demircan'ın, aylardır küs olduğu eşiyle barışmak için attığı adım damga vurdu. Anlı, çifti barıştırmak için bakın ne yaptı.
ATV ekranlarının severek izlenen bilgi yarışması Güven Bana'da Müge Anlı, sevenleri kavuşturarak geceye damga vurdu. Yarışmacılardan Seyit, yarışmaya başlamadan önce Anlı'ya getirdiği koyun yoğurdunu hediye etti ve karısı ile küs olduğunu anlatmaya başladı.
3 kardeş olan Seyit'in, babası 9 kardeş, dedesi ise 19 kardeş. 200 kişilik büyük bir ailenin ferdi Seyİt ise büyük bir aşk acısı çekiyor. Konya Karapınar'dan gelen Seyit, 1 kız babası ama yaklaşık 3 aydır eşinden ayrı yaşıyor.
Seyit'in, eşi Maide'nin anne ve babasıyla arasında yaşanan sorunlar çiftin arasını açmış. Seyit de bu tartışmalara dayanamayıp, eşi ve kızını Yozgat'ta bırakıp Konya'ya dönmüş.
Seyit eşiyle barışmayı çok istediğini, evliliğini kurtarmak istediğini Müge Anlı'ya söyledi. Anlı, bu duruma hemen el attı. Eşi Maide'nin, telefonunu istedi ve arayacağını söyledi.