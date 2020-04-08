Müge Anlı'nın programında çalışan 50 kişi tazminatsız işten çıkarıldı iddiası
Ekranların efsane programlarından Müge Anlı İle Tatlı Sert, koronavirüs nedeniyle yayınlarına ara vermişti. Programda çalışan 50 kişinin işine tazminatsız olarak son verildiği iddia edildi. Müge Anlı sessiz...
Türk televizyonlarının en çok izlenen programlarından biri olan ATV'nin Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, koronavirüs salgını nedeniyle yayına ara verdi. Programın tekrar bölümleri yayınlanırken, ekipteki 50 kişinin işine tazminatsız olarak son verildiği iddia edildi. Müge Anlı, bu konuda sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu hafta başından itibaren bant yayınlarına geçen Müge Anlı ile Tatlı Sert programdaki tüm çalışanlarla yolların ayrıldığı belirtiliyor.
Programın yapımcısı Mavi Klaket Film, 50 kişilik ekibe iş akitlerinin feshedildiğine dair resmi açıklamayı yaptı.
Hükümetin, işten çıkarmalarla ilgili yaptığı tüm çağrılar ve sağladığı kolaylıklara rağmen Türkiye’nin en kârlı yapımlarından biri olarak gösterilen programdan 50 kişinin işine son verilmesi tepki çekti.