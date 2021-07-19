Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Büyükşen çifti cinayetinde şok detay! Mavi kapılar karışmış
Müge Anlı'nın 3 yıl sonra gündeme getirih çözülmesini sağladığı Konya'daki Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükşen çifti 'mavi kapı' tarifinin yanlışlıkla kurbanı oldu. İki evin de kapısı mavi, iki ev de köşe başında olunca katil evleri karıştırmış...
Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı.
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu. Katilleri bulunamayan cinayet 3 yıl sonra Müge Anlı'nın ATV'deki programıyla yeniden gündeme gelmişti.
4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu
Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş, bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Katil e'mavi kapılı' evleri karıştırdı
Kar maskeli ve susturucu kullanan katilin yanlış eve girmesinin nedeni de ortaya çıktı. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kiralık katile evin adresi ve özellikleri telefonla tarif edildi. Katil sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Hüseyin K.'ya ait ev yerine yine başka sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Büyükşen çiftinin evine girdiği belirtildi.