Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Büyükşen çifti cinayetinde şok detay! Mavi kapılar karışmış

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı.