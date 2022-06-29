Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan paylaşım! Düğün kareleri...

Gündüz kuşağının dikkat çeken programlarından olan yıllardır ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan, kendi adını taşıyan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" i sunan Müge Anlı geçtiğimiz hafta canlı yayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini ".Kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim" sözleriyle duyurmuştu. Düğün ile ilgili detaylar gelmeye başlamıştı. Anlı'nın geçen afta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenilmişti. Düğün karelerini yayınlamayan çiftten açıklama geldi.. Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sahte hesaplar kapatıldıktan sonra düğüne ait karelerin yayınlanacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu...