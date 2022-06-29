Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan paylaşım! Düğün kareleri...
Senelerdir ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan, gündüz kuşağının dikkat çeken programlarından olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" i sunan Müge Anlı geçtiğimiz hafta canlı yayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurmuştu. Merak konusu olan düğün ile ilgili detaylar gelmeye başlamış, geçen afta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenilmişti. Düğün karelerini yayınlamayan çiftten açıklama geldi..
Gündüz kuşağının dikkat çeken programlarından olan yıllardır ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan, kendi adını taşıyan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" i sunan Müge Anlı geçtiğimiz hafta canlı yayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini ".Kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim" sözleriyle duyurmuştu. Düğün ile ilgili detaylar gelmeye başlamıştı. Anlı'nın geçen afta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenilmişti. Düğün karelerini yayınlamayan çiftten açıklama geldi.. Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sahte hesaplar kapatıldıktan sonra düğüne ait karelerin yayınlanacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu...
Sunucu Müge Anlı geçtiğimiz hafta evleneceğini duyurarak sosyal medyada gündem olmuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evleneceğini duyuran Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi.
Müge Anlı'nın eşinden ilk paylaşım
Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Düğünü merak konusu oldu
Canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu.