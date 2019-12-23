Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti

Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.