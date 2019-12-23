Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti
ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur kanserden hayatını kaybetti.
Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.
Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Özkan'ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koleji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.
Programın sunucusu Müge Anlı bugün yayının açılışında Rahmi Özkan'a baş sağlığı diledi. Anlı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: