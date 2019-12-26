Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Geçtiğimiz günlerde torununu kaybederek büyük acı yaşayan Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan bugün programa geri döndü.
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan bugün programa katıldı. Özkan geçtiğimiz hafta 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'u akciğer kanserinden kaybetti.
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Torununun vefatıyla ilgili konuşmakta güçlük çeken Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.
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Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Özkan’ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koleji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.
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